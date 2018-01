BERLIN (Dow Jones)--Die sich Deutschland nähernde Afrikanische Schweinepest wird Schwerpunkt einer Sonderkonferenz der Landwirtschaftsminister von Bund und Ländern. Am Donnerstag kommender Woche werde in Berlin über den Stand auf nationaler Ebene gesprochen, sagte der Sprecher des Bundeslandwirtschaftsministeriums, Jens Urban, am Mittwoch in Berlin. Zuvor hatte das Bundeskabinett über Maßnahmen gegen die Schweinepest beraten. Die Krankheit geht auf ein Virus zurück und trifft sowohl Wild- als auch Hausschweine. Eine Übertragung auf den Menschen ist nicht bekannt.

Urban wies darauf hin, dass es auch verschiedene Beratungen auf internationaler Ebene gebe, unter anderem bei der Welternährungsorganisation. Deutschland habe zudem einen vertieften Austausch mit der Tschechischen Republik.

Die Afrikanische Schweinepest (ASP) tritt nach Ministeriumsangaben seit 2014 in den baltischen Staaten und in Polen auf. Sie bekamen die Seuche wiederum vor allem aus der Ukraine, Weißrussland und Russland. Im Juni vergangenen Jahres wurde die ASP bei Wildschweinen erstmals in der Tschechischen Republik, einen Monat später bei Hausschweinen in Rumänien festgestellt. Nach Einschätzung des Ministeriums "besteht stets die Gefahr, dass die Seuche aufgrund des hohen Infektionsdruckes in weitere Länder der EU verschleppt wird".

Bauern fürchten Milliardenschäden

Eine Einschleppung der ASP nach Deutschland würde neben den Auswirkungen für die Tiere "auch schwere wirtschaftliche Folgen" mit sich bringen, wie das Ministerium erklärte.

Der Deutsche Bauernverband warnte bereits vor Milliardenschäden. Generalsekretär Bernhard Krüsken sagte der Süddeutschen Zeitung, wenn sich der Erreger in Deutschland ausbreite, drohe ein "wirtschaftlich katastrophales Szenario". Exportländer würden Schweinefleisch nicht mehr abnehmen, in Deutschland würden die Preise drastisch fallen. Die möglichen Schäden für die deutsche Landwirtschaft liegen laut Krüsken "bei 2 bis 3 Milliarden Euro pro Jahr". Rechne man die Kosten für die Seuchenbekämpfung und die gesamte Ernährungsbranche hinzu, lande man schnell in "zweistelliger Milliardenhöhe".

Der Verband befürchtet gar eine neue Existenzkrise für viele Unternehmen. "Käme nach der gerade bewältigten Krise nun eine neue, müsste sicher eine große Zahl von Betrieben aufgeben."

