- Die vollständige Modellpalette der neuen Ford Tourneo-Personentransporter wird erstmals auf dem Brüsseler Automobilsalon zu sehen sein



- Die vielseitige neue Produktfamilie umfasst den fünfsitzigen Ford Tourneo Courier, den Ford Tourneo Connect als fünf- und siebensitzige Variante sowie den Ford Tourneo Custom mit acht oder wahlweise neun Sitzen



- Die neue Ford Tourneo-Produktreihe bietet ein weiterentwickeltes Außendesign, ein stilvolles Interieur, hochentwickelte Technologien und fortschrittliche Antriebsstränge



Vom 12. bis 21. Januar öffnet der Brüsseler Automobilsalon seine Tore. Dort feiern die rundum erneuerten Ford Tourneo-Personentransporter auf dem Ford-Messestand ihren ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt. Zur Auswahl stehen europaweit drei vielseitige und geräumige Modelle, die über ein weiterentwickeltes Außendesign, ein stilvolles Interieur, hochentwickelte Technologien und fortschrittliche Antriebe verfügen.



Der neue Ford Tourneo Custom mit wahlweise acht oder neun Sitzplätzen zeichnet sich durch ein neues Frontdesign aus und bietet ein völlig neues Premium-Interieur mit sechs Einzelsitzen im Fond, die bei Bedarf auch eine Konferenzanordnung ermöglichen. Das Fahrzeug ist der größte Personentransporter aus der Tourneo-Produktfamilie und ist bereits jetzt bei Ford Händlern bestellbar. Als Fünf- sowie als Siebensitzer wird darüber hinaus der Ford Tourneo Connect angeboten. Zu seinen modernen Antriebsvarianten zählen der neue 1,5-Liter-EcoBlue-Dieselmotor mit Achtgang-Automatikgetriebe und der 1,0-Liter-EcoBoost-Benzinmotor von Ford mit Zylinderabschaltung; manuell schaltbare Modelle verfügen dabei serienmäßig über ein Sechsgang-Getriebe. Die stilvolle neue Erscheinung des Fahrzeugs wird durch seine verbesserte Innenausstattung zusätzlich ergänzt. Der kompakte Ford Tourneo Courier ist mit fünf Sitzen der kleinste Personentransporter von Ford, er wird Kunden ebenfalls mit seiner modernen Motorisierung und einem serienmäßigem Sechsgang-Getriebe überzeugen. Außerdem punktet der kompakte Personentransporter mit SYNC 3-Technologie und einem frischen Front-Design. Der neue Ford Tourneo Courier und der neue Ford Tourneo Connect werden ab Frühjahr 2018 bestellbar sein.



"Unsere neue Tourneo-Produktfamilie macht eindrucksvoll deutlich, dass vielseitige Personentransporter dynamisch und stilvoll sein können", sagte Hans Schep, General Manager, CV and Tourneo Family, Ford of Europe. "Mit ihrem Platzangebot, ihrer Flexibilität und ihren fortschrittlichen Technologien wie etwa die SYNC 3-Konnektivität unterstützen die drei Tourneo-Modelle unseren Kunden bei der Verwirklichung eines aktiven Lebensstils". Informative Details und Media-Assets finden Sie in unseren aktuellen Pressemappen:



