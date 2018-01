Verdi fordert für die Tarifbeschäftigten der Deutschen Post ein Lohnplus von sechs Prozent. Ein Vorschlag der Gewerkschaft lautet, die Erhöhung in mehr Freizeit umzuwandeln. Die Tarifgespräche beginnen am 23. Januar.

Die Gewerkschaft Verdi geht mit einer Forderung nach sechs Prozent mehr Lohn in die Gespräche für die rund 130.000 Tarifbeschäftigten der Deutschen Post. Zudem will die Gewerkschaft durchsetzen, dass Beschäftigte einen Teil der künftigen Entgelterhöhung in freie Zeit umwandeln können, wie Verdi am Mittwoch mitteilte. Ein neuer Tarifvertrag soll für ein Jahr gültig sein. "Die Deutsche Post steht wirtschaftlich blendend da", begründete Verdi-Verhandlungsleiterin Andrea Kocsis die Forderung: "Jetzt ist es an der Zeit, diesen Erfolg mit den Beschäftigten zu ...

