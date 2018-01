Global Blockchain Technologies Corp.: Global Blockchain ist führender Investor in Kodak Coin

Global Blockchain ist führender Investor in Kodak Coin

Vancouver, British Columbia. 10. Januar 2018 - Global Blockchain Technologies Corp. (TSX V: BLOC; Frankfurt: BWSP; OTC: BLKCF) ("GBT" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen mit einer Investition von $2,0 Millionen der führende Investor in Kodak Coin ist, einem konformen vollständig registrierten anfänglichen Coin-Emissionsangebot (ICO, Initial Coin Offering), das von Eastman Kodak (KODK: NYSE) und WENN Digital Inc. aufgelegt wird. Dies ist die erste große an der NYSE kotierte Gesellschaft, die an der Schaffung und Implementierung einer Kryptowährung beteiligt ist.

Die KodakOne Image Rights Management Plattform und Kodak Cryptocurrency (Kodakcoin.com) gibt Fotografen einen neuen Einnahmenstrom und sichere Plattform zum Schutz ihrer Arbeit. Mittels Verwendung der Blockchain-Technologie wird die KodakOne-Plattform ein verschlüsseltes digitales Besitzrechteregister für Fotografen schaffen, um neue und archivierte Arbeiten zu registrieren, die sie dann innerhalb der Plattform lizenzieren können. Mit einer Kryptowährung unter der Kodak-Marke sind partizipierende Fotografen eingeladen, sich an der neuen Ökonomie für Fotografie zu beteiligen, Zahlungen für die Lizenzierung ihrer Arbeit unmittelbar nach dem Verkauf zu erhalten, einen Anteil der Gesamteinnahmen der Plattform zu erhalten. Sowohl Berufs- als auch Amateurfotografen können ihre Arbeit sicher auf einer sicheren Blockchain-Plattform verkaufen.

"Wir sind sehr zufrieden und begeistert, Global Blockchain Technology Corp., einen Kryptowährungspionier und einen Visionär in der ICO-Revolution als unseren führenden Investor in dieser historischen ICO zu haben. Sie sind eine erfahrene Investorengruppe, die eine fundierte Kenntnis des Krypto-Marktes besitzen," sagte Jan Denecke, Mitgründer und Entwickler der KodakOne Image Rights Platform und der Kodak Coin.

"Die KodakOne ICO ist sehr fesselnd und deckt den Bedarf für die Verwaltung und die Monetarisierung digitaler Assets weltweit. Angesichts des Umfangs des Markts, der beteiligten Leute und der Technologiepartnerschaft, besitzt dies die Möglichkeit für eine sehr große und aktive Gemeinschaft. Unsere tiefen Branchenwurzeln und Beziehungen haben uns Zugang zu dem gewährt, was unserer Ansicht nach in kurzer Zeit ein sehr erfolgreiches ICO werden wird. Eines der Ersten, an dem ein Emittent mit einem signifikanten Markennamen beteiligt ist, der in der Öffentlichkeit weit bekannt ist," sagte Shidan Gouran, President von Global Blockchain.

Das anfängliche Coin-Emissionsangebot beginnt am 31. Januar 2018 und ist für zugelassene Anleger aus den USA, dem Vereinigten Königreich und Kanada offen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.kodakcoin.com. Dieses anfängliche Coin-Emissionsangebot wird gemäß der SEC-Richtlinien vorgelegt als Security-Token gemäß Regulation 506 (c) als freigestelltes Emissionsangebot.

Über Global Blockchain Technologies Corp.

Global Blockchain Technologies Corp. ist eine Investmentgesellschaft, die Investoren Zugang zu einem Beteiligungskorb innerhalb des Blockchain-Sektors bietet, der von einem Expertenteam bestehend aus Branchenpionieren und Erstanwender aller großen Kryptowährungen verwaltet wird. GBT ist an der TSX Venture Exchange notiert und ihre Stammaktien werden unter dem Symbol "BLOC" gehandelt. Weitere Informationen hinsichtlich GBT sind bei SEDAR unter www.sedar.com sowie auf der Unternehmenswebseite, www.globalblockchain.io zu finden.

Über Kodak Coin Kodak Coin ist die Währung für KodakOne eine in Partnerschaft mit Eastman Kodak (KODK: NYSE) und WENN Digital Inc. entwickelte Image Rights Management Platform (Plattform zur Verwaltung von Bildurheberrechten). Eastman Kodak ist ein Technologieunternehmen mit Schwerpunkt auf Bereitstellung von Bildverarbeitung - direkt oder durch Partnerschaften mit anderen innovativen Unternehmen - Hardware, Software, Verbrauchsmaterialien und Dienstleistungen für Kunden in den Bereichen Grafik, Werbedruck, Verlagswesen, Verpackung, Unterhaltung und Werbefilme sowie Märkte für Konsumgüter. WENN Digital ist ein erfahrenes Entwicklungs- und Betriebsteam mit tief greifender Fachkompetenz bei der geschützten Blockchain-Entwicklung, Big-Data, Urheberrechten, Bilderkennung durch künstliche Intelligenz und Monetarisierungssysteme nach einer Lizenzierung. Ferner nutzt WENN Digital die Marktposition ihrer 30jährigen Tochtergesellschaft WENN Media, eine der weltweit größten Unterhaltungsnachrichtendienste, der mit nahezu all den großen Medien und mit ungefähr 2.500 professionellen Fotografen weltweit zusammenarbeitet.

