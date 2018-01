BERLIN (Dow Jones)--Der französische Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire drängt Union und SPD zur Eile bei der Regierungsbildung. Der zähe, langwierige Prozess "ist tatsächlich ein Problem", sagte Le Maire im Gespräch mit der Wochenzeitung Die Zeit. Je schneller eine Regierung in Berlin stehe, desto besser sei das für Frankreich.

Der Minister drängte die künftige Regierungsmannschaft zu höheren Investitionen. "Wir erwarten von Deutschland, dass es mitzieht, indem es eine offensivere Lohnpolitik verfolgt und mehr investiert." Frankreich bringe im Gegenzug seine Staatsfinanzen in Ordnung und reformiere den Sozialstaat.

Die deutsche-französische Freundschaft charakterisierte er als eingeschlafene Ehe, mit viel Routine aber ohne Elan. Den brauche es aber, um den Großkonzernen aus USA und China die Stirn zu bieten. "Wenn es uns gelingt, den Digitalkonzernen klarzumachen, dass wir ihre Steuerungerechtigkeit nicht akzeptieren, dann reicht das weit über Frankreich und Deutschland hinaus", nannte der Minister ein denkbares neues Projekt der beiden Länder.

Le Maire dampfte gleichzeitig die hehren Reformvorschläge von Präsident Emmanuel Macron für die Vertiefung der Eurozone ein. In diesem Jahr komme es darauf an, die Steuererhebung in beiden Ländern zu harmonisieren. Dann komme in Stufe zwei die Bankenunion. Macron hatte in einer visionären Rede an der Pariser Sorbonne hingegen einen europäischen Finanzminister und ein eigenes Budget für den Währungsblock vorgeschlagen.

January 10, 2018

