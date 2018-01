"Steigende Zinsen in der Eurozone? - Das kann noch dauern." Doch jetzt gibt es erste Anzeichen, dass die EZB noch in diesem Jahr die Zins-Zügel anziehen könnte. Seit langer Zeit steigen die Anleihen und die Konjunktur-Aussichten für 2018 bleiben weiter durchgehend positiv. Mehr dazu in dieser Sendung. Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit Marktexperte Stefan Scharffetter von der Baader Bank die ersten Konjunkturaussichten des Ifo-Institutes und was auf den Finanzmarkt diesbezüglich zukommt.