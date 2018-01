Liebe Leser,

Evotec konnte am Mittwoch das vorhergehende Kursniveau zunächst nicht ganz halten. Dennoch sind Chartanalysten weiterhin der Meinung, die Aktie befinde sich in einem massiven Abwärtstrend. Der Kurs ist zwar etwas abgerutscht, Sorgen müsse man sich aber noch keine machen. Konkret: Es ging bis in den Nachmittag um fast 3 % abwärts und damit fürs Erste auch unter die 14 Euro. Aus Sicht der Chartanalyse bestätigt sich damit lediglich, dass das Unternehmen sich derzeit mit Blick ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...