Warren Buffett warnt vor einem bösen Ende des Bitcoins >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Gut Gebloggtes: Deutsche Balaton,... » Gut Gebloggtes: Lufthansa, Deutsche... Bitcoin & Co.: Auch Starinvestor warnt vor einem bösen Ende Die Investorenlegende Warren Buffett warnt vor Bitcoin & Co. Er werde niemals Geld in Cyberdevisen stecken.

Den vollständigen Artikel lesen ...