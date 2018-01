New York - Die steigenden Renditen für US-Staatsanleihen haben der Rekordrally an der Wall Street zur Wochenmitte einen kleinen Dämpfer verpasst. Analyst Craig Erlam vom Währungsbroker Oanda verwies auf eine Meldung der Nachrichtenagentur Bloomberg, welche die Kurse amerikanischer Staatsanleihen unter Druck gesetzt und entsprechend die Renditen für die festverzinslichen Wertpapiere nach oben getrieben hatte - diese gewannen dadurch gegenüber Dividendenpapieren an Attraktivität.

Gut ...

