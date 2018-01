Ein Turnschuh im Design der Sitzbezüge: Adidas kooperiert für ein neues Modell mit den Berliner Verkehrsbetrieben. In den Sneaker eingearbeitet ist ein Jahresticket für Bus und Bahn.

Jeden Tag ein neuer Turnschuh: Die großen Sportkonzerne Adidas, Nike und Puma bringen Hunderte unterschiedliche Modelle jedes Jahr in die Läden. Der neueste Sneaker von Adidas sticht aus dem riesigen Angebot allerdings heraus.

Denn die Entwickler aus dem fränkischen Herzogenaurach haben sich mit den Berliner Verkehrsbetrieben, kurz BVG, zusammengetan. Für den Schuh mit dem sperrigen Namen EQT-Support 93/Berlin dient das Muster der BVG-Sitzbezüge als Designvorlage.

Das Modell gibt's vom kommenden Dienstag an für 180 Euro in zwei Läden in Berlin. Das ist geradezu ein Schnäppchenpreis, denn in die Zunge eingearbeitet ist eine BVG-Jahreskarte. Ob die Schuhe jedoch tatsächlich jemand in die U-Bahn anzieht, ist ungewiss.

Denn der Dax-Konzern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...