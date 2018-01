BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat den Vorstoß von Familienministerin Katarina Barley (SPD) für eine verpflichtende Frauenquote auch für die Vorstandsetage zurückgewiesen. Gesetzliche Quoten für Vorstände privater Unternehmen seien "nicht hilfreich", sagte Iris Plöger, Mitglied der BDI-Hauptgeschäftsführung, dem Handelsblatt.

"Eine Quote für Vorstände wäre verfassungswidrig, sie stellt einen massiven Eingriff in die unternehmerische Freiheit dar", betonte Plöger. Laut BDI bestehen über 80 Prozent der Vorstände börsennotierter Unternehmen hierzulande aus ein bis drei Mitgliedern. Eine Quote sei unverhältnismäßig.

Barley hatte vor dem Hintergrund einer neuen Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) einen Frauenanteil von unter zehn Prozent in den Vorständen etwa der großen deutschen Banken als nicht hinnehmbar kritisiert.

In seiner Untersuchung ermittelte das DIW, dass die gesetzliche Vorgabe für die Aufsichtsräte ihr Ziel erfüllt habe. Bis Ende 2017 stieg der Frauenanteil in den Kontrollgremien der rund 100 von der Regel erfassten Großunternehmen auf durchschnittlich 30 Prozent.

January 10, 2018

