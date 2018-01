Bad Marienberg - Der gemeinsame Vertreter der Anleihegläubiger der insolventen Konservenfabrik Zachow GmbH & Co. KG, Herr Rechtsanwalt Matthias Gröpper, verschickt derzeit ein Schreiben an die Anleiheinhaber, in welchem er diese auffordert, ihm eine Vergütung für seine Tätigkeit als gemeinsamer Vertreter zu bezahlen, so die SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

