Barrick Gold hat in den vergangenen Tagen eine relativ starke Performance gezeigt. Die Aktie hält sich über einer wichtigen Unterstützung. Dabei sind nach oben nun keine besonderen oder nahen Widerstände erkennbar. Deshalb hat die Aktie ein Potenzial von mindestens 15 %. Konkret: Der Wert musste nun in einem längerfristigen Abwärtstrend keine weiteren Verluste mehr hinnehmen. Die Aktie tummelt sich bei etwa 12 Euro und sollte die Unterstützung auch in den kommenden Sitzungen ... (Frank Holbaum)

