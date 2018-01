Von Carlo Martuscelli

LONDON (Dow Jones)--Der britische Pharmakonzern Astrazeneca hat die Zulassung für sein Asthma-Mittel Fasenra in der Europäischen Union erhalten. Das Medikament soll bei Patienten zusätzlich eingesetzt werden, die trotz anderweitiger Behandlung mit Kortikosteroiden und langwirksamen Beta-Agonisten weiter unter schwerem Asthma leiden, teilten die Briten mit. Das Mittel ist in den USA bereits zugelassen, in Japan steht die Entscheidung der Zulassungsbehörde noch aus.

