Vanessa Selbst ist die erfolgreichste Pokerspielerin der Welt, sie gewann Preisgelder in Höhe von fast 12 Millionen Dollar. Auf der Suche nach einer neuen Herausforderung wurde sie bei dem Hedgefonds Bridgewater fündig.

Vanessa Selbst, die erfolgreichste Frau aller Zeiten im Turnierpoker, arbeitet nun bei Bridgewater Associates. Bei dem Hedgefonds will sie ein weitere großes Geldgeschäft lernen. Selbst, die in mehr als zwölf Jahren 11,9 Millionen Dollar an Preisen im Pokern gewonnen hat, ging zum weltweit größte Hedgefonds, wie Bloomberg von einer Person erfahren hat, die mit der Angelegenheit vertraut ist. In einem Facebook-Post vom 31. Dezember hatte Selbst einen Karrierewechsel angekündigt. Sie sagte, sie habe vor vier Monaten bei einer nicht näher definierten Hedgefonds-Firma angefangen, ...

