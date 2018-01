Zürich (ots) - Im Dezember wurde ein Konkursverfahren mit der

Aktenzahl A41-85318/2017 über Dmitri Jakubowski eröffnet. Es geht

dabei um die Klärung versäumter Steuerzahlungen, das berichtet die

«Handelszeitung» in ihrer aktuellen Ausgabe. Umgerechnet fast 40

Millionen Franken soll Jakubowski russischen Gerichtsdokumenten

zufolge mutmasslich hinterzogen haben. Jakubowski war für eine

Stellungnahme nicht erreichbar.



Der Vorwurf steht im Zusammenhang mit einem Anteilsverkauf rund um

den Metallbearbeitungsspezialisten Thermission, sein bislang

bedeutendstes Investment in der Schweiz in den letzten Jahren. Auf

Anfrage der «Handelszeitung» betont ein Vertreter von Thermission in

der Schweiz, dass das betreffende Geschäft rund um das Unternehmen

Termishin erfolgte. «Die Thermission-Gesellschaften in der Schweiz

haben seit Ende 2016 nichts mehr mit der Termishin zu tun und sind

deshalb weder betroffen, noch haben sie Kenntnis von den Vorgängen.»



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 058 269 22 90