Zürich (ots) - Das Crypto Valley erhält prominenten Zuzug aus

Fernost. Das chinesische Unternehmen Bitmain Technologies hat in Zug

unter dem Namen Bitmain Switzerland eine Niederlassung gegründet.

Damit kommt einer der ganz grossen Akteure aus der Bitcoin-Welt in

die Schweiz. «Bitmain Switzerland wird eine Schlüsselrolle während

unserer globalen Expansion spielen», bestätigt die Firmenzentrale in

Peking gegenüber der «Handelszeitung». Bitmain ist bisher vor allem

bekannt als Hauptproduzent jener Spezialcomputer, die das Netzwerk

der Digitalwährung sichern.



Das Unternehmen in der Schweiz befindet sich erst im Aufbau. Zu

den Zeichnungsberechtigten der Niederlassung gehört auch Jihan Wu,

Mitgründer und Chef von Bitmain. Das geht aus Angaben des

Handelsregisteramts Zug hervor. Bereits verfügt Bitmain über

Dependancen in den USA, Singapur und Israel. «Jetzt ist ein guter

Moment, einen Hub in Europa zu bauen, um bessere Dienstleistungen

anbieten zu können», sagt ein Bitmain-Sprecher.



Den Standort Zug habe Bitmain gewählt, weil die Schweiz «eines der

fortschrittlichsten Länder» sei, «mit guter Rechtsstabilität» und

qualifizierten Arbeitskräften. Bitmain wird in der Zukunft mehr

Angestellte in Zug beschäftigen und «aktiv mit

Selbstregulierungsorganisationen (SRO) und der Finanzmarktaufsicht

Finma kommunizieren», wie Bitmain mitteilt.



Welche Dienstleistungen genau aus der Schweiz heraus angeboten

werden sollen, will das Unternehmen noch nicht bekannt geben.

«Bitmain hat verschiedene Geschäftsfelder, darunter Hardware und

Software, die für Blockchain und künstliche Intelligenz relevant

sind», sagt der Sprecher. All diese Geschäfte könnten in der Schweiz

und in EU-Ländern angeboten werden.



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 058 269 22 90