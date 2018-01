Hattingen (ots) - ToolWheel hat seinen deutschen Online-Shop um viele neue Produkte und Service-Angebote ergänzt. Mit dem erweiterten Online-Sortiment kann toolwheel.net ab sofort eine noch größere Zielgruppe bedienen.



Am 22.12.2017 erfolgte der Relaunch des ToolWheel Online-Shops. Mit dem Relaunch wurden viele neue Features und Produkte in den Shop integriert sowie einige Preisanpassungen vorgenommen. Geplant war der Relaunch bereits seit Veröffentlichung des ersten Shops Anfang 2017, aus technischen Gründen konnte er jedoch erst jetzt realisiert werden.



Frisches Design, neue Features, mehr Funktionen und Produkte



Zusätzlich zu Design-Update, Produkterweiterung und Preisanpassung bietet der neue ToolWheel Shop seinen Kunden auch viele praktische Features: Mithilfe eines Produktkonfigurators können Kunden ihren neuen Gaming PC einfach und schnell zum finalen Preis zusammenstellen.



Ein neuer Kundenbereich gibt jederzeit einen transparenten Überblick über den gesamten Bestellprozess, erlaubt den direkten Zugriff auf die Bestellhistorie und ermöglicht eine Sendungsverfolgung. Durch eine Optimierung der Seiten-Usability können Kunden nun noch einfacher durch den Shop navigieren, während neue Sicherheitsfunktionen die Kundendaten noch zuverlässiger schützen.



Die Produkte wurden im ersten Schritt verdoppelt und sollen zukünftig noch weiter ausgebaut werden. Für 2018 ist eine umfangreiche Ergänzung des bisherigen Sortiments geplant.



Über ToolWheel



ToolWheel ist ein Start-up aus dem Ruhrgebiet, das sich auf von Hand zusammengestellte und individualisierte Gaming PCs spezialisiert hat. Jeder Kunde erhält einen exklusiven Gaming PC, der exakt auf seine persönlichen Wünsche und Anforderungen zugeschnitten ist. Somit steht ToolWheel für ein hohes Maß an Verarbeitungsqualität zum attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis, bei dem Casemodding stets inklusive ist.



https://www.toolwheel.net



