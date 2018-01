LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Der Pharma- und Agrochemiekonzern Bayer trennt sich von einem weiteren Aktienpaket seiner einstigen Kunststoff-Sparte Covestro . Der Konzern will Covestro-Aktien im Umfang von rund 1,5 Milliarden Euro an institutionelle Investoren verkaufen, wie Bayer am Mittwochabend in Leverkusen mitteilte. Die Platzierung habe nach Schluss des Xetra-Hauptgeschäfts begonnen. Die Leverkusener haben sich in diesem Zuge bereit erklärt, binnen der nächsten 90 Tage keine weiteren Covestro-Anteile zu veräußern.

Den Angaben zufolge hält Bayer selbst derzeit noch 24,6 Prozent an Covestro, weitere 8,9 Prozent liegen beim Bayer Pension Trust. Wie bekannt will sich der Konzern ganz von Covestro trennen.

Der Covestro-Kurs sackte in einer ersten Reaktion um gut drei Prozent ab. Die Bayer-Aktie reagierte kaum./he

