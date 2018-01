Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Die von Entlassungen oder Schließung bedrohten Siemens-Fabriken in Deutschland erhielten hohe öffentliche Unterstützung aus der Staatskasse. Insgesamt bekam der Technologieriese für die Werke in Berlin, Mühlheim an der Ruhr, Leipzig und Görlitz in den vergangenen 10 Jahren insgesamt 35 Millionen Euro vom Bund. Noch vergangenes Jahr erhielten die drei Letzteren 1,2 Millionen, wie aus einer Antwort des Wirtschaftsministeriums auf eine Anfrage des Linken-Abgeordneten Pascal Meiser hervor.

Insgesamt hat Siemens in den zurückliegenden zehn Jahren "Fördermittel des Bundes von mindestens 305 Millionen Euro erhalten", heißt es in dem Schreiben. Zudem hat die Bundesregierung dem Unternehmen seit 2007 Exportbürgschaften von knapp 10 Milliarden Euro ausgesprochen.

Siemens will weltweit 6.900 Stellen im Turbinenbau streichen. Rund die Hälfte davon entfällt auf den Heimatmarkt. Die Werke in Görlitz und Leipzig sollen komplett dichtgemacht werden.

January 10, 2018

