Zürich (ots) - Die Schweizerische Nationalbank sollte dafür

sorgen, dass sie ihre auf 125 Prozent des BIP gewachsene Bilanz

schrittweise verkleinern kann. Dies fordert der Geldpolitikexperte

Ernst Baltensperger im Interview mit der «Handelszeitung». «Die

Nationalbank hätte mehr Manöverraum im Fall einer Krise», sagt er.

«Und sie könnte die potenzielle Unannehmlichkeit vermeiden, dereinst

hohe Zinsen zahlen zu müssen, damit die vielen Franken nicht in

Umlauf gelangen.»



Notenbanken wie die SNB, die Federal Reserve und Europäische

Zentralbank haben sich seit der Finanzkrise vor zehn Jahren auf das

grösste Experiment in der Geschichte eingelassen, indem sie die

Zinsen tief gehalten und grosse Mengen von Geld ins System gepumpt

haben. Dieses Experiment sei noch nicht beendet, warnt Baltensperger.

«Wir haben erst die Hälfte erlebt. Jetzt folgt der zweite,

unangenehmere Teil des Experiments: der Ausstieg.»



Der Ausstieg könnte laut dem langjährigen Professor an der

Universität Bern schwieriger ausfallen, als viele sich das

vorstellen. Konkret warnt er vor einer anziehenden Inflation. In

Amerika sei die expansive Geldpolitik zu lange fortgesetzt worden.

«Die USA sind angesichts ihrer hohen Staatsverschuldung abhängig von

tiefen Zinsen.» Es sei unklar, ob die Fed die riesige Liquidität, die

sie geschaffen habe, rechtzeitig abbauen könne. «Überhitzung und

Inflation wären dann die Folge.»



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 058 269 22 90