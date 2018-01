FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben am Mittwoch nach einigem Auf und Ab leicht nachgegeben. Deutliche Kursverluste am US-Anleihemarkt sorgten für keinen klaren Impuls am deutschen Rentenmarkt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Abend um 0,06 Prozent auf 161,10 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,54 Prozent.

Die merklichen Abschläge am US-Anleihemarkt drückten nur vorübergehend auch auf die deutschen Kurse. China überdenkt lnsidern zufolge seine künftige Position als Gläubiger der USA. Vertreter der chinesischen Führung hätten empfohlen, die Käufe von US-Staatspapieren zu verringern oder gar zu stoppen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Der deutschen Markt drehte jedoch rasch wieder ins Plus. Schließlich könnten deutsche Anleihen auch von möglichen chinesischen Umschichtungen profitieren./tos/jsl/he

