Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einem guten Jahresauftakt setzten am Mittwoch stärkere Gewinnmitnahmen am deutschen Aktienmarkt ein. Für den DAX ging es um 0,8 Prozent auf 13.281 Punkte nach unten. Einer der größten Verlierer waren Continental nach Veröffentlichung vorläufiger Zahlen. Die Gewinner stellten dagegen die Banken, nachdem sich abgezeichnet hatte, dass die Zinsen infolge der weniger aggressiven Gangart der großen Notenbanken steigen. Kursverluste an den Anleihemärkten und auf der anderen Seite steigende Zinsen sprechen für Finanzinstitute.

Continental liefert - Ausblick allerdings zu konservativ

Continental hat im vergangenen Jahr bei höheren Umsätzen deutlich mehr verdient und dabei die eigenen Ziele erreicht, die Analystenerwartungen aber teils verfehlt. Zudem wurde der Ausblick als konservativ eingestuft. Nachdem die Aktie am Vortag von Spekulationen auf einen Konzernumbau deutlich nach oben getrieben wurde, kam sie nun 3,5 Prozent zurück. Prosieben gaben um 3,3 Prozent nach, nachdem das Unternehmen sich auf einer Investment-Konferenz präsentiert hatte. Commerzbank gewannen 5,1 Prozent und Deutsche Bank 3 Prozent, da sie als Gewinner steigender Renditen gesehen werden.

Auf der anderen Seite litt der Immobiliensektor unter steigenden Zinsen. In der Folge verloren Vonovia 2,7 Prozent, Adler Real Estate 1,8 Prozent und LEG 2,2 Prozent.

Immer mehr Menschen fliegen mit Lufthansa

Lufthansa stiegen um 2,1 Prozent, dafür gab es gleich zwei Grunde. Zum einen hatten die Analysten der Credit Suisse die Aktie auf die Kaufliste genommen. Zudem lieferte die Fluglinie für den Dezember erneut ein überraschend hohes Passagieraufkommen. Im TecDAX setzten Nordex ihren Aufschwung mit einem Plus von 6,2 Prozent fort, nachdem Warburg Research die Aktie auf Kaufen hochgestuft hatte. Dialog Semiconductor litten dagegen mit einem Minus von 2,3 Prozent unter einer Abstufung durch die Credit Suisse. Tele Columbus stiegen um 2,5 Prozent. Hier wurde an der Börse auf eine andauernde Konsolidierung im Sektor verwiesen.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 123,6 (Vortag: 97,1) Millionen Aktien im Wert von rund 4,39 (Vortag: 3,97) Milliarden Euro. Es gab sechs Kursgewinner und 24 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 13.281,34 -0,78% +2,82% DAX-Future 13.272,00 -0,83% +3,26% XDAX 13.278,44 -0,91% +3,24% MDAX 26.952,18 -0,64% +2,87% TecDAX 2.649,77 -1,35% +4,77% SDAX 12.344,19 -0,30% +3,85% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 161,10 -10 ===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 10, 2018 11:49 ET (16:49 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.