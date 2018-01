Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Mittwochshandel mit Abgaben beendet und damit einen Teil der seit Jahresauftakt erzielten Gewinne abgegeben. Der SMI konnte bereits in der Eröffnung die am Vortag übersprungene Schwelle von 9'600 Punkten nicht halten und baute die Verluste im Tagesverlauf noch aus. Händler verwiesen auf Gewinnmitnahmen und der Abgabedruck hatte sich mit wachsenden Sorgen um US-Staatsanleihen noch erhöht.

Dem Markt hätten die nötigen Impulse für einen weiteren Anstieg gefehlt, während die Bedenken vor einer Marktkorrektur zunehmen würden, so ein Händler. Diese Sorgen wurden noch von Insiderberichten befeuert, wonach China offenbar keine oder weniger US-Staatsanleihen kaufen will. China zeige seine Muskeln und treffe die Amerikaner an ihrer empfindlichsten Stelle - der sehr hohen Verschuldung. Am Nachmittag sorgte US-Ölbericht mit stärker als erwartet fallenden Lagerbeständen für wenig Bewegung.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,90% tiefer auf 9'524,96 Punkten (Tagestief 9'506). Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) verlor 0,75% auf 1'551,63 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) gab um 0,91% auf 10'926,76 Punkte nach. Von den 30 stärksten Titeln schlossen 24 im Minus und sechs im Plus.

Bei den Blue Chips standen Sonova (-2,3%) am Tabellenende, gefolgt von Lonza (-1,7%), Swisscom (-1,9%) und Kühne+Nagel (-1,4%).

Richtungsweisend für den Gesamtmarkt waren einmal mehr die Einbussen der Schwergewichte. Novartis

