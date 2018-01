FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bayer AG will mit dem Verkauf weiterer Covestro-Aktien rund 1,5 Milliarden Euro erlösen. Dazu werde noch am Mittwoch ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren gestartet, teilte der DAX-Konzern mit. Dieses richte sich ausschließlich an institutionelle Investoren.

Credit Suisse und Goldman Sachs International agieren als Joint Bookrunner. Im Rahmen der Platzierung hat Bayer einer Lock-up-Periode von 90 Tagen zugestimmt. Derzeit liegt der von Bayer direkt gehaltene Anteil an Covestro bei 24,6 Prozent, der Bayer Pension Trust hält weitere 8,9 Prozent. Wie bereits angekündigt, will Bayer sich mittelfristig vollständig von Covestro trennen.

Bayer hatte zuletzt im September Covestro-Aktien platziert und sich damals die Möglichkeit eröffnet, noch vor Weihnachten ein weiteres großes Aktienpaket loszuschlagen. Der Konzern will den US-Saatgutriesen Monsanto für 66 Milliarden Dollar übernehmen und kann das Geld deshalb gut gebrauchen.

Bayer hatte Covestro 2015 an die Börse gebracht und im März 2017 mit dem geplanten Komplettausstieg begonnen.

January 10, 2018 11:50 ET (16:50 GMT)

