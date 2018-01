ZÜRICH (Dow Jones)--Nach den Rekordständen der vergangenen Handelstage haben Anleger am Mittwoch am schweizerischen Aktienmarkt Kasse gemacht. Trotz weiterhin sehr guter Konjunkturaussichten für die Schweiz wurden Anleger mit Blick auf den Rentenmarkt etwas nervös und nahmen Gewinne bei Aktien mit. Begünstigt wurde die Entwicklung vom aufwertenden Franken, der zum Euro - vor allem aber zum US-Dollar zulegte. Der SMI verlor 0,9 Prozent auf 9.525 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursverlierer und vier -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 47,24 (zuvor: 42,51) Millionen Aktien.

Ausgehend von Japan waren die Renditen am langen Ende des Rentenmarktes deutlich gestiegen. Einige Akteure spekulierten, die Bank of Japan bereite eine geldpolitische Straffung noch in diesem Jahr vor. Zudem gab es Berichte, wonach das chinesische Finanzministerium US-Staatsanleihen aktuell weniger attraktiv einstuft. Am Markt machten Spekulationen die Runde, China könnte keine US-Anleihen mehr kaufen. Damit gerieten die Notierungen der US-Treasuries weiter unter Druck.

Von dem globalen Zinsanstieg gestützt wurden auf der Aktienseite die Bankentitel. Der europäische Stoxx-Sektorindex stieg gegen den Trend um 2,0 Prozent. In der Schweiz stellten Swiss Life mit einem Aufschlag von 0,4 Prozent den festesten SMI-Wert. Auch die Bankenwerte hielten sich im schwachen Gesamtmarkt recht wacker: Julius Bär, Credit Suisse und UBS gewannen zwischen 0,2 und 0,1 Prozent. Die Papiere der Credit Suisse wurden etwas gebremst durch eine Abstufung auf "Halten" durch die Societe Generale. Die Titel seien nach dem jüngst kräftigen Kursanstieg nun angemessener bewertet, urteilten die Franzosen. Julius Bär will indes ihren Anteil am italienischen Vermögensverwalter Kairos Investment Management auf 100 Prozent von derzeit 80 Prozent für 96 Millionen Euro aufstocken.

Die milliardenschwere Übernahme des US-Pharmaunternehmens Ignyta durch Roche ist derweil auf dem Weg. Wie der Pharmakonzern mitteilte, läuft die Annahmefrist bis zum 7. Februar. Bis dahin können die Aktionäre der Ignyta Inc ihre Aktien Roche zum Preis von je 27 US-Dollar in bar andienen. Die Transaktion hat einen Gesamtwert von 1,7 Milliarden Dollar. Roche sanken um 1,0 Prozent. Laut einem Bericht könnte Nestle beim Verkauf des Geschäfts mit rezeptfreien Medikamenten durch die deutsche Merck zum Zuge kommen, die Titel des Lebensmittelkonzerns verloren 1,4 Prozent.

January 10, 2018

