DAX legt den Rückwärtsgang ein, Commerzbank & Lufthansa sorgen für positive Schlagzeilen

Der DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) stand so kurz vor dem Ziel und scheiterte dann doch. Nachdem sich das wichtigste deutsche Börsenbarometer seit Jahresbeginn 2018 stetig seinem Rekordhoch bei 13.525 Punkten angenähert hatte, mussten Anleger am heutigen Mittwoch mit deutlichen Kursverlusten leben.

Das war heute los. Für den Kursrückgang war unter anderem ein stärkerer Euro verantwortlich. Wie sensibel Börsianer hierzulande auf die Entwicklungen an den Devisenmärkten reagieren, zeigte sich zuletzt ein ums andere Mal. Außerdem startete die Wall Street schlecht in den Tag. Damit müssen sich Börsianer nun mit der Frage beschäftigen, ob wir in dieser Woche nur eine kleinere Verschnaufpause nach der positiven Kursentwicklung zu Beginn des Neuen Jahres gesehen haben oder ob eine größere Korrektur ansteht.

Das waren die Tops & Flops. Im DAX profitierten die Bankenwerte von der Aussicht auf höhere Zinsen. Die Commerzbank-Aktie (WKN: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001) konnte zeitweise Kursgewinne von mehr als 5 Prozent auf das Börsenparkett hinlegen. In guter Verfassung präsentierte sich auch die Lufthansa-Aktie (WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125). Die Kranich-Airline legte Passagierzahlen für Dezember 2017 und das abgelaufene Gesamtjahr vor. Mit rund 130 Millionen Passagieren war die Lufthansa 2017 vor dem irischen Billigflieger Ryanair (WKN: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33) wieder die größte Fluggesellschaft Europas. Zeitweise ging es hier rund 2,5 Prozent nach oben.

