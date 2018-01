Baden-Baden (ots) - Donnerstag, 11. Januar 2018 (Woche 2)/10.01.2018



22.45 Kunscht! Kultur im Südwesten Moderation: Denis Scheck



Pop, Protest und Minirock - das Haus der Geschichte in Stuttgart zeigt die turbulenten 60er Jahre im Südwesten.



Magische Bilder - der Ulmer Günther Bayerl hat die deutschen Unesco-Welterbestätten für einen Bildband fotografiert.



Die Kraft des Rhythmus - der Tanzabend "Let's Beat" in Mannheim lockt mit drei ganz unterschiedlichen Choreografien.



Orgeln für die Zukunft - der Schwarzwälder Orgelbauer Claudius Winterhalter verbindet Tradition mit Moderne.



Innovativ und preisgekrönt - das Stuttgarter Studio "Ippolito Fleitz Group" gestaltet weltweit Räume mit "Identität".



Sonntag, 14. Januar 2018 (Woche 3)/10.01.2018



Tagestipp



16.00 50 Jahre CMT



Moderation: Sonja Schrecklein und



Michael Antwerpes



Wenn jedes Jahr Mitte Januar Hunderttausende zur Stuttgarter Messe pilgern, dann ist wieder CMT. Die mittlerweile weltgrößte Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit ist für viele ein fester Bestandteil im Jahreslauf. Seit 50 Jahren gibt es die Messe. Das SWR Fernsehen sendet anlässlich des Messegeburtstags am ersten Messesonntag zwei Stunden lang live aus Halle 6. Von der ungarischen Weinprobe bis zur Schwarzwaldwanderung, vom Palmenstrand in Panama bis zum Urlaub im Wohnmobil, von den Gipfeln der Schweiz bis zu den Weiten der Puszta berichten Experten im Gespräch mit SWR Moderator Markus Brock von den schönsten Wochen des Jahres. Die SWR Reporter Sonja Faber-Schrecklein und Rolf Fritz sind den Messeneuheiten auf der Spur und suchen nach guten Urlaubstipps. Bekannte Stars wie Nik P., Linda Hesse und Rotblond sorgen auf der SWR Bühne für Stimmung.



Dienstag, 16. Januar 2018 (Woche 3)/10.01.2018



Geänderten Beitrag beachten!



23.55 (VPS 23.54) Sarah Bosetti in kabarett.com



Dienstag, 16. Januar 2018 (Woche 3)/10.01.2018



Geänderten Beitrag beachten!



04.25 (VPS 04.24) Sarah Bosetti in kabarett.com (WH)



Freitag, 19. Januar 2018 (Woche 3)/10.01.2018



Geänderten Beitrag beachten!



04.10 (VPS 04.09) Sarah Bosetti in kabarett.com (WH von DI)



Samstag, 20. Januar 2018 (Woche 4)/10.01.2018



Erstsendedatum beachten!



08.45 ARD-Buffet



Leben & genießen Erstsendung: 09.01.2018 in Das Erste Folge 5



Sonntag, 21. Januar 2018 (Woche 4)/10.01.2018



10.45 (VPS 10.44) Hans Peter Stihl - Einer von hier Erstsendung: 20.04.2017 in SWR/SR



Ein Herr mit Sinn für Kraft, für Natur, mit Liebe zu Maschinen, die gerne auch mal laut sein dürfen - kaum jemand verkörpert die Kultur der Deutschen Familienunternehmen so wie er. Und kaum jemand hat die Arbeitswelt so mit geprägt wie Hans Peter Stihl. Seine Sägen haben die Märkte der Welt erobert und das Holzfällen revolutioniert. Er ist einer der Großen des Südwestens, Vorzeige-Arbeitgeber, einer der letzten Patriarchen. Sein Imperium mit Sitz im schwäbischen Waiblingen hat weltweit Ableger und setzt pro Jahr Milliarden um. Seine Herausforderung: Abgeben an die nächste Generation.



Das SWR Fernsehen zeigt ein höchst ungewöhnliches Porträt. Denn der Blick von Autorin Ulrike Gehring auf das Lebenswerk von Hans Peter Stihl ist begründet auf einem überraschend naheliegenden Prinzip: Der Weltmarktführer schaut hin, hört zu und folgt mit seinen Produktentwicklungen den Urinstinkten der Menschen. Das macht ihn zu einem der wahrscheinlich erfolgreichsten Männerversteher der Welt.



Sonntag, 21. Januar 2018 (Woche 4)/10.01.2018



17.15 Närrische Wochen im Südwesten



Meenzer Konfetti Erstsendung: 27.01.2015 in SWR/SR



Mainz ist eine Hochburg der rheinischen Fastnacht: Ob Kokolores oder politischer Vortrag, in der rheinland-pfälzischen Hauptstadt laufen die Redner alljährlich zu großer Form auf. Der SWR zeigt Höhepunkte aus Mainzer Büttenreden und närrischen Auftritten der letzten Jahre aus der Fernsehsitzung "Mainz bleibt Mainz" und der Mombacher Bohnebeitel: Fastnachtslegende Herbert Bonewitz tritt 1980 als "Liedermacher" (Rappeldibix) auf, Peter Beck ist als Begge Peder bei den "Bohnebeiteln" von 2010 zu sehen und Michael Emrich ist 2001 gar "Der König von Gunsenum". Meenzer Konfetti verspricht beste närrische Unterhaltung.



Montag, 22. Januar 2018 (Woche 4)/10.01.2018



22.30 Meister des Alltags



Das SWR Wissensquiz Moderation: Florian Weber Rateteam: Enie van de Meiklokjes, Bodo Bach, Alice Hoffmann, Wigald Boning Folge 133



Hilft warme Cola gegen Zigarettenrauch? Ist Parmesankäse vegetarisch? Und gedeihen Orchideen auch an schattigen Plätzen? SWR Moderator Florian Weber stellt in seinem Wissensquiz "Meister des Alltags" die Alltagstauglichkeit seiner prominenten Kandidaten auf die Probe. Komiker Wigald Boning und Schauspielerin Alice Hoffmann treten gegen Comedian Bodo Bach und Moderatorin Enie van de Meiklokjes an. Kreativität und Ideenreichtum sind gefragt, um die Antworten zu erraten. Beide Teams spielen für Projekte der Kinderhilfsaktion "Herzenssache". In dieser Folge gehen die Spenden an das Jugend-Musik-Werk Baden in Lahr und an das Christliche Jugenddorf in Neustadt.



"Meister des Alltags" ist das 30-minütige Quizformat im SWR Fernsehen. SWR Moderator Florian Weber testet seit über 100 Folgen das Alltagswissen der prominenten Kandidaten.



Freitag, 26. Januar 2018 (Woche 4)/10.01.2018



22.00 Nachtcafé



Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Runter mit den Pfunden - diesmal aber wirklich!



Für immer schlank? Schön wär's. Kaum geht es aufs Frühjahr zu, ist wieder halb Deutschland auf Essensentzug. Es scheint schon fast eine Art Volksbewegung zu sein, die nur ein Ziel vor Augen hat: Der Winterspeck muss weg, und zwar zackig. Renommierte Ernährungswissenschaftler warnen jedoch eindringlich: Diäten machen dick. Ob Intervallfasten, mit Hypnose oder ohne Kohlenhydrate - es ist völlig egal, welche Methode gerade der letzte und angeblich effektivste Schrei ist. Schlussendlich ist die Bilanz des wochenlangen Entbehrens und Quälens fast immer gleich. Was übrig bleibt, ist ein schlechtes Gewissen bei jeder noch so kleinen Kaloriensünde, schlechte Laune beim Löffeln der faden Kohlsuppe und die Erkenntnis auf leeren Magen: Bei aller Liebe zur Traumfigur, das kann kein Dauerzustand sein. Also gibt es wieder grünes Licht für die liebgewonnenen, alten Essgewohnheiten. Die Vollnussschokolade tröstet ein wenig über die Diätniederlage hinweg, als Denkzettel kommen dafür noch ein paar Pfunde zusätzlich oben drauf. Aber es gibt nicht nur Verlierer. Eine milliardenschwere Diätindustrie, zahllose Buchautoren und Fitnessstudios verdienen prächtig an der Illusion des perfekten Bodys. Wie schaffen wir es, dieser Diätendlosschleife zu entkommen? Wie wichtig ist Veranlagung und wie entscheidend der Wille? Was sind die Zutaten fürs dauerhafte Lebens- und Gewichtsglück?



All das im Nachtcafé "Runter mit den Pfunden - jetzt aber wirklich!".



Montag, 29. Januar 2018 (Woche 5)/10.01.2018



22.30 Meister des Alltags



Das SWR Wissensquiz Moderation: Florian Weber Rateteam: Enie van de Meiklokjes, Bodo Bach, Alice Hoffmann, Wigald Boning Folge 134



Wird der Cappuccinoschaum mit H-Milch stabiler? Ist der Hamster in der Hausratversicherung mitversichert? Und kann man Linoleumböden mit Scheuermilch versiegeln? SWR Moderator Florian Weber stellt in seinem SWR Wissensquiz "Meister des Alltags" die Alltagstauglichkeit seiner prominenten Kandidaten auf die Probe. Komiker Wigald Boning und Schauspielerin Alice Hoffmann treten gegen Comedian Bodo Bach und Moderatorin Enie van de Meiklokjes an. Kreativität und Ideenreichtum sind gefragt, um die Antworten zu erraten. Beide Teams spielen für Projekte der Kinderhilfsaktion "Herzenssache". In dieser Folge gehen die Spenden an das Projekt "Grünfinder" der Kinderstiftung Ulm/Donau-Iller und an die Gemeinnützige Kinder- und Jugendhilfe in Mainz.



Donnerstag, 08. Februar 2018 (Woche 6)/10.01.2018



Tagestipp



20.15 Närrische Wochen im Südwesten Stockacher Narrengericht Moderation: Gerd Motzkus und Werner Mezger



Thomas Strobl, der Innenminister von Baden-Württemberg und Landesvorsitzende der CDU, steht bei der Sitzung des "Hohen Grobgünstigen Narrengerichts zu Stockach" im närrischen Focus. Seit 667 Jahren, also seit 1351, wird dort im Namen des Brauchbegründers Hans Kuony Recht gesprochen. Die Zahl der prominenten Verhandlungsopfer aus der hohen Politik, die vorgeladen wurden, ist lang: Angela Merkel musste sich schon vor dem Narrengericht verteidigen genauso wie Franz-Josef Strauß oder Joschka Fischer. Keine juristisch-rhetorischen Finessen bewahrten Guido Westerwelle vor der Bestrafung. Auch die Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann, Günther Oettinger und Malu Dreyer kamen nicht ungeschoren davon. Ihre Strafe bestand stets aus einigen hundert Litern Wein. Lediglich bei Franz-Josef Strauß einigte man sich seinerzeit auf bayerisches Bier. Wie sich der Beklagte vor dem "Hohen Grobgünstigen Narrengericht zu Stockach" verteidigt, kann man am "Schmotzigen Dunschtig" im SWR Fernsehen verfolgen. Das Spektakel wird von Gerd Motzkus und Werner Mezger fachkundig kommentiert.



Dienstag, 13. Februar 2018 (Woche 7)/10.01.2018



22.30 Närrische Wochen im Südwesten



Närrischer Kehraus



Am Aschermittwoch ist alles vorbei - aber noch ist Faschingsdienstag. Eine gute Gelegenheit also für eine Rückschau auf die Höhepunkte der Saalfasnacht im Südwesten - auf Badisch, "Meenzerisch", Pfälzisch, Saarländisch und Schwäbisch. Alle, die während der vergangenen Wochen lieber auf der Gass unterwegs waren oder im Narrenstüble verhockt sind, können es sich jetzt auf dem heimischen Sofa gemütlich machen und drei Stunden lang witzige Büttenreden, schunkeltaugliche Melodien und sportliche Tanznummern aus Konstanz, Donzdorf, Mainz, Saarbrücken und Frankenthal genießen. Der närrische Endspurt für die Fünfte Jahreszeit.



