Der Wiener Rentenmarkt hat am Mittwoch im Späthandel etwas leichter tendiert. Die Kurse der wichtigsten Benchmark-Staatsanleihen notierten geringfügig schwächer, die Renditen zogen im Gegenzug leicht an. Deutsche Bundesanleihen tendierten kaum verändert.Die am Nachmittag gemeldeten US-Daten brachten keine Impulse. Die Preise ...

