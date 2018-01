Am 07.01. hatten wir im Express-Service einen Beitrag über die Deutsche Bank veröffentlicht. Der Titel des Artikels lautete: "Deutsche Bank: Wann kommt die Gegenwehr mit starker Trading-Chance?" Nach einer Meldung über die Belastungen durch die Steuerreform in den USA, dass die Verluste aus der Finanzkrise nicht mehr in der bisherigen Höhe steuerlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...