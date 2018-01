Stuttgart (ots) -



"Zur Sache Baden-Württemberg" am Donnerstag, 11. Januar 2018, 20:15 bis 21 Uhr, SWR Fernsehen in Baden-Württemberg



Blockieren, rempeln, schlagen - warum werden Lebensretter angegriffen?



Zwei von drei Rettungskräften wurden im Zeitraum von Mitte 2016 bis Mitte 2017 Opfer einer Gewalttat. So lautet das Ergebnis einer wissenschaftlichen Studie. Statistiken der Polizei belegen einen Anstieg solcher Gewalttaten um mehr als 35 Prozent. Vor allem die Aggression hinter manchem Angriff erschüttert. Inzwischen wirbt die Bundesregierung mit der Kampagne "Stark für Dich" um Verständnis und Respekt für Rettungskräfte. Auch Forderungen nach härteren Strafen werden laut. Gast im Studio ist Mario Staller. Er lehrt Konfliktmanagement an der University of Liverpool sowie an der Deutschen Sporthochschule Köln.



Gegen Falschparker - selbstgemachtes Knöllchen oder gleich abschleppen?



Privatleute zögern inzwischen nicht lange, Parksünder mit selbstgemachten Knöllchen zu verwarnen oder sie dem Ordnungsamt zu melden. In Städten wie Stuttgart rufen manche auch ein Abschlepp-Unternehmen. Legitimer Protest oder Denunziantentum?



Manipulierte Lebensmittel - Stecknadel im Brötchen



Im Ortenaukreis wurden acht Mal Stecknadeln in Lebensmitteln aus dem Supermarkt gefunden. Seit Mitte Dezember fahndet die Polizei Offenburg mit einer Sonderermittlungsgruppe nach dem Täter der heimtückischen Anschläge.



Sondierungsgespräche zur "GroKo" - Fortsetzung folgt?



Die Verhandlungen zur "GroKo" gehen weiter, die Beteiligten schweigen beredt. Ein Schlaglicht.



Teure Fernwärme in Böblingen - Missbrauch durch Monopol?



Tausende Haushalte in Böblingen müssen immer mehr für ihre Fernwärme bezahlen. Zu einer anderen Energieart wechseln können sie nicht, weil die örtlichen Stadtwerke in einigen Stadtgebieten das Monopol auf die Versorgungsnetze besitzen. Das Gesetz ist auf Seiten der Netzbetreiber.



Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Baden-Württemberg" mit Clemens Bratzler berichtet über die Themen, die das Land bewegen. Vor-Ort-Reportagen, Hintergrundfilme, Studiointerviews und Satirebeiträge lassen politische Zusammenhänge verständlich werden. In der "Wohnzimmer-Konferenz" diskutieren jeden Donnerstag drei Baden-Württemberger/innen via Webcam von ihrem Wohnzimmer aus live über aktuelle politische Themen. Das letzte Wort bleibt dem Ministerpräsidenten des Landes vorbehalten - computeranimiert und mit der Stimme des SWR3 Comedychefs Andreas Müller.



