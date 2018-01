Düsseldorf/Frankfurt (ots) -



Zur Heimtextil-Halbzeit meldete sich am heutigen Mittwoch eine weitere prominente Unterstützung für den Tapezier-Weltrekord des Verbandes der Deutschen Tapetenindustrie (VDT) an. "Die Maus", die seit Generationen junge und junggebliebene TV-Zuschauer mit ihren Lach- und Sachgeschichten begeistert, unterstützte das Weltrekord-Team tatkräftig und tapezierte ihre Lieblings-Kinderzimmer-Tapete aus der eigenen Kollektion.



Noch bis Freitag 12.00 Uhr wird auf größten Branchen-Fachmesse für Wohn- und Objekttextilien rund um die Uhr tapeziert, damit am letzten Messetag der Weltrekord bejubelt werden kann. Auch einige prominente Tapeten-Designer und Testimonials sind eingeladen, beim Tapezier-Weltrekord vorbeizuschauen, wie Barbara Schöneberger (Rasch), Ulf Moritz (Marburger Tapetenfabrik) und Guido Maria Kretschmer (P+S International). Darüber hinaus wollen sich auch das Maler Nationalteam des Bundesverbands Farbe Gestaltung Bautenschutz, der Bundesverband Großhandel Heim & Farbe e.V. (GHF) sowie die Maler- und Lackiererinnung Rhein-Main die Tapezier-Weltrekord-Challenge nicht entgehen lassen.



Informationen zur VDT-Aktionsfläche Heimtextil (Messe Frankfurt) Tapezier-Weltrekord Aktionsfläche, Halle, 5.1; Stand C20 Standkonzept: Innenarchitekturbüro raumkontor, Düsseldorf



Mehr Informationen unter www.tapeten.de



Hashtag: wallpaperchallenge



