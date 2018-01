London - Steigende Renditen für US-Staatsanleihen haben am Mittwoch die jüngste Erholungsrally an Europas meisten Börsen erst einmal ausgebremst. In London konnten sich die Anleger hingegen erneut über ein Rekordhoch freuen.

Der EuroStoxx 50 ging 0,36 Prozent schwächer bei 3609,83 Punkten aus dem Handel. Noch am Vortag hatte der Leitindex der Eurozone zum fünften Mal in Folge zugelegt und sich auf dem höchsten Niveau seit gut zwei Monaten präsentiert. Der französische CAC 40 zollte seinem zuletzt guten Lauf ebenfalls Tribut und sank um 0,35 Prozent auf 5504,68 Punkte.

Der zuletzt wiederholt ...

