CMTs vom 19. - 20. Februar 2018 in London stattfindender PET Sheets & Thermoforms Summit fokussiert sich auf innovative thermogeformte Trays und Folien für die Lebensmittelverpackung, da Supermärkte, Lebensmittelproduzenten und der Convenience Food-Markt in Großbritannien sowohl nachhaltige als auch sofort einsatzfähige Verpackungslösungen verlangen.



London (ots/PRNewswire) - Zum Auftakt des Gipfels wird Ms. Helen McGeough, Senior Consultant bei PCI Wood Mackenzie das Paper 'RPET Market Outlook - and issues impacting the market (RPET Marktperspektiven - und marktrelevante Fragen)' präsentieren, wobei insbesondere Bezug auf Großbritannien und die Auswirkungen des von China erteilten Plastikmüll-Verbots genommen wird. Im Anschluss daran diskutiert Bernard Chase, Sector Specialist - Plastics bei WRAP, die Bemühungen der Thermoforming-Branche zur Rückgewinnung von Tausenden von Trays und Behältern in Großbritannien, um die Ziele der Kreislaufwirtschaft erreichen.



Aliplast zeigt auf, wie sich die effektive und nachhaltige Nutzung von PET-Folien bei Thermoforming-Anwendungen (http://www.cmtevents.com/aboutevent.aspx?ev=180208&pu=273693) unterstützen lässt. Da Großbritannien mit dem Recycling von Milliarden von schwarzen Thermoform-Schalen im Land zu kämpfen hat, bietet der Gipfel eine Sitzung zum Thema 'Recycling black food trays - challenges & progress to date (Recycling von schwarzen Lebensmittel-Trays - Herausforderungen und bisherige Fortschritte)' an, die unter Leitung von Nextek mit Präsentationen von Viridor steht.



LINPAC Packaging (Klöckner Pentaplast) veranschaulicht die Verwendung von recyceltem Plastik im Thermoforming und zeigt mit seinem Update 'rPET - the sustainable future (rPET- die nachhaltige Zukunft)', wie LINPAC innovative und nachhaltige Lösungen für Thermoform-Verpackungen liefert.



Der britische Endabnehmer Youngs Seafoods berichtet von der Einführung und den Erfahrungswerten mit MAP Verpackungsschalen (http://www.cmtevents.com/aboutevent.aspx?ev=180208&pu=273693) mit leicht abziehbarem, hochgradig undurchlässigem Folien-Deckel, der mit dem Tray verschweißt ist, um seinen Fische zu verpacken.



Das Programm bietet außerdem:



- Sauerstoffbarrieretechnologie für thermogeformte A-PET-Schalen, um die Kreislaufwirtschaft zu unterstützen - Point Plastic - Der Markt für Thermoform-Verpackungen in Frankreich - ELIPSO, französischer Verband für Kunststoffverpackungen und flexible Verpackungen - Innovative Extrusionslösungen für starre Verpackungen - Bandera - Twin Peaks - Drama in Packaging M&A und die Frage, was als nächstes kommen wird - Moorgate Capital - Der steigenden Nachfrage nach Verpackungen mit verlängerter Haltbarkeit nachkommen - AMB - Kreislaufwirtschaft: ein neuartiges enzymatisches Verfahren zur Depolymerisation für alle Arten von PET, einschließlich Folien und thermogeformte Verpackungen, und Rückführung in PTA und MEG - Carbios - Design für Nachhaltigkeit - unsere Erfahrungswerte mit Coops Verpackungen für Convenience Food (http://www.cmtevents.com/aboutevent.aspx?ev=180208&pu=273693) - Quo



Der erste PET Sheets & Thermoforms Summit wird mit einem Besuch vor Ort bei der Viridor Rochester PET-Recyclinganlage am 20. Februar enden. Das Gipfeltreffen wird vom Centre for Management Technology (CMT) ausgerichtet und von Viscotec und Bandera als Sponsor und Aussteller und Dual Color Sheets Co als Aussteller unterstützt.



Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Veranstaltungswebsite (http://www.cmtevents.com/aboutevent.aspx?ev=180208&pu=273693).



Pressekontakt: Ms. Grace Oh Tel +65 6346 9147 E-Mail grace@cmtsp.com.sg