Veröffentlichung gemäß Artikel L. 233-8-II des französischen Handelsgesetzbuchs und Artikel 223-16 der Allgemeinen Vorschriften der AMF

Anzahl ausstehender Aktien Gesamtzahl der Stimmrechte * 23.833.764 23.833.764

* Diese Zahl wird auf der Grundlage aller Aktien berechnet, an die Stimmrechte gebunden sind, einschließlich der Aktien ohne Stimmrecht, gemäß Artikel 223-11 Absatz Z der Allgemeinen Vorschriften der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde.

Über SOLUTIONS 30

SOLUTIONS 30 (vormals PC30) ist der führende Lösungsanbieter für neue digitale Technologien in Europa. Ziel von SOLUTIONS 30 ist es, sowohl Privatpersonen als auch Geschäftskunden einen Zugang zu technologischen Neuerungen zu ermöglichen, die unser tägliches Leben verändern: Gestern die Informatik und das Internet, heute digitale Lösungen, morgen Technologien, die die Welt in Echtzeit vernetzen. Seit seiner Gründung hat SOLUTIONS 30 über ein dichtes und kundennahes Netzwerk aus rund 4.000 Technikern mehr als 10 Millionen Einsätze durchgeführt. Mit seinen Dienstleistungen ist SOLUTIONS 30 in Frankreich, Italien, Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg und Spanien präsent. Das Kapital von SOLUTIONS 30 gliedert sich in 23.833.764 Aktien, die mit gleichem Nominalbetrag und Stimmrechtsanteil ausgestattet sind.

SOLUTIONS 30 SE ist an der Euronext Growth notiert (ISIN FR0013188844, Kürzel ALS30) und für den französischen Aktiensparplan (PEA) für kleine und mittelgroße Unternehmen (KMU) qualifiziert.

Darüber hinaus werden die Aktien von SOLUTIONS 30 auf der elektronischen Handelsplattform XETRA und an der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN FR0013188844, Kürzel 30L2) gehandelt.

Für weitere Informationen besuchen Sie die Website www.solutions30.com.

Kontakte

SOLUTIONS 30 KONTAKT PRESSE Nezha Calligaro | CEO PA Samuel Beaupain | Relations Presse +352 2 648 19 17 +352 6 88 48 48 02 | samuel@edifice-communication.com GENESTA Finance Hervé Guyot | Listing Sponsor Nathalie Boumendil | Investor Relations +352 1 45 63 68 60 | hguyot@genesta-finance.com (mailto:hguyot@genesta-finance.com) +352 6 85 82 41 95 | nathalie@edifice-communication.com

