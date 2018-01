Für den USD/JPY war es ein Tag zum Vergessen. Am Mittwoch verlor er insgesamt mehr als einhundert Pips. Der negative Ton intensivierte sich heute, nachdem das Paar die Schlüsselunterstützung bei rund 112,00 unterschritt. So kaufte die Bank of Japan am Dienstag 5 Prozent weniger lang laufende Staatsanleihen zurück als erwartet. Einige Investoren spekulieren ...

