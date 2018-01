Doppelt so viel NOx-Gase sollen zwei Modelle von Ford ausstoßen, so die Anwaltskanzlei Hagens Berman. Auch der Zulieferer Bosch soll involviert sein.

Der US-Autobauer Ford ist in den USA wegen des Vorwurfs der Manipulation an Dieselmotoren verklagt worden. In der am Mittwoch eingereichten Klageschrift wirft die Anwaltskanzlei Hagens Berman dem Autobauer vor, ähnlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...