Bei der Vertrauensabstimmung steuert der tschechische Ministerpräsident Babis in eine sichere Niederlage. Wegen Betrugsvorwürfen will niemand mit ihm in eine Koalition gehen. Nun wurde die Entscheidung erstmal vertagt.

Inmitten eines Betrugsskandals hat der neue tschechische Ministerpräsident Andrej Babis die Vertrauensfrage gestellt. Der Gründer der liberal-populistischen ANO-Partei verteidigte am Mittwoch vor dem Abgeordnetenhaus seine Entscheidung, ein Minderheitskabinett ohne Partner zu bilden. "Wir haben uns entschlossen, keine Zeit zu verlieren und zu arbeiten", sagte der 63 Jahre alte Multimilliardär.

Nach einem achtstündigen Redemarathon wurde die Entscheidung auf kommende Woche vertagt. Die Debatte vor der Vertrauensabstimmung soll am Dienstagnachmittag fortgesetzt werden. Beobachter gingen übereinstimmend davon aus, dass Babis im ersten Anlauf scheitert, aber kommissarisch weiter im Amt bleibt.

