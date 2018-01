New York will fünf Ölkonzerne für Maßnahmen gegen die Folgen des Klimawandels zahlen lassen. Außerdem will die Stadt Milliarden Dollar an Anlagen in fossile Brennstoffe aus seinen Rentenfonds veräußern.

Weil sie zur globalen Klimaerwärmung beigetragen haben sollen, verklagt die Stadt New York fünf große Ölkonzerne. Die Stadt klage auf Milliarden, um Geld zurückzubekommen, das sie zur Abfederung der Folgen des Klimawandels ausgegeben haben, sagte Bürgermeister Bill de Blasio am Mittwoch. Die Stadt reichte Klage gegen BP, Chevron, ConocoPhillips, Exxon Mobil und Royal Dutch Shell ein.

"Wir bringen den Kampf gegen Klimawandel direkt zu den Unternehmen für fossile Brennstoffe, die von seinen Auswirkungen wussten und die Öffentlichkeit absichtlich in die Irre führten, um ihre Profite zu schützen", teilte de Blasio mit. "Während sich der Klimawandel weiter verschlechtert, liegt es an den Unternehmen für fossile Brennstoffe, deren ...

