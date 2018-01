Liebe Leser,

Nordex hat wie an dieser Stelle erwartet einen gigantischen Ausbruch nach oben hingelegt. Dabei wurden die wichtigsten kurzfristigen Hürden überrannt. Der Wert befindet sich damit auf gutem Weg, die nächsten Zwischenhochs anzusteuern, heißt es mit Blick auf die jüngsten charttechnischen Erfolge. Demnach könne der Kurs weiterhin rasch nach oben klettern. Konkret: Auch am Mittwoch ging es deutlich aufwärts. Wie schon am Vortag gewann der Wert massiv an Wert und wird nun die ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...