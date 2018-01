TORONTO, ONTARIO -- (Marketwired) -- 01/10/18 -- XORTX Therapeutics Inc., the issuer resulting from a Fundamental Change of APAC Resources Inc. has been approved for listing.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

XORTX Therapeutics Inc. is focused on developing drug therapies for metabolic and cardiovascular disease. The company has lead programs to develop treatments for progressive kidney disease due to diabetes - diabetic nephropathy- and polycystic kidney disease. Secondary programs focus on developing therapies for health consequences that accompany pre-diabetes, diabetes and cardiovascular disease.

XORTX Therapeutics Inc., l'emetteur resultant d'un changement fondamental de APAC Resources Inc. a ete approuve pour inscription.

Les documents d'inscription et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com a la date de negociation.

XORTX Therapeutics Inc. se concentre sur le developpement de pharmacotherapies pour les maladies metaboliques et cardiovasculaires. La societe a mis en place des programmes visant a developper des traitements pour la maladie renale progressive due au diabete - nephropathie diabetique - et polykystose renale. Les programmes secondaires se concentrent sur le developpement de therapies pour les consequences sur la sante qui accompagnent le pre-diabete, le diabete et les maladies cardiovasculaires.

---------------------------------------------------------------------------- Issuer/Emetteur: XORTX Therapeutics Inc. ---------------------------------------------------------------------------- Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires ---------------------------------------------------------------------------- Symbol(s)/Symbole(s): XRX ---------------------------------------------------------------------------- Number of securities issued and 62 919 694 outstanding/ Titres emis et en circulation: ---------------------------------------------------------------------------- Number of Securities reserved for 4 004 740 issuance/ Titres reserves pour emission: ---------------------------------------------------------------------------- CSE Sector/Categorie: Life Sciences/ Sciences biologiques ---------------------------------------------------------------------------- CUSIP: 98420Q 10 8 ---------------------------------------------------------------------------- ISIN: CA 98420Q 10 8 1 ---------------------------------------------------------------------------- Boardlot/Quotite: 500 ---------------------------------------------------------------------------- Trading Currency/Monnaie de CDN$/$CDN negociation: ---------------------------------------------------------------------------- Trading Date/Date de negociation: Le 11 janvier/January 2018 ---------------------------------------------------------------------------- Other Exchanges/Autres marches: N/A ---------------------------------------------------------------------------- Fiscal Year end /Cloture de February 28/Le 28 fevrier l'exercice financier: ---------------------------------------------------------------------------- Transfer Agent/Agent des transferts: TSX Trust Company ----------------------------------------------------------------------------

Contacts:

Canadian Securities Exchange (CSE)

Listings

(416) 367-7340

Listings@thecse.com

www.thecse.com