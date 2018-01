Riversand, der weltweite Marktführer im Bereich Lösungen für Stammdatenverwaltung (Master Data Management, MDM) und Verwaltung von Produktinformationen (Product Information Management, PIM), hat heute eine Partnerschaft mit den Spezialisten für MDM und PIM YellowGround bekanntgegeben. Europäische Unternehmen sollen so Produkte schneller verkaufen können, während sie die Kundenerfahrung kontinuierlich verbessern.

Durch die neue Partnerschaft entsteht ein Wettbewerbsvorteil, den europäische Unternehmen durch die Nutzung der neuesten Fortschritte bei der Datenverwaltung ausschöpfen können. YellowGround beginnt zuerst mit seiner Methode für den Aufbau eines soliden Fundaments für die Lösung eines Unternehmens für die Datenverwaltung und YellowGround implementiert dann die hochmodernen MDM- und PIM-Lösungen von Riversand, um so Einblicke in Echtzeit zu ermöglichen.

"YellowGround bringt das ein, was unsere Kunden in den Bereichen Einzelhandel, Verbrauchsgüter und Herstellung sowie in anderen vertikalen Märkten für den Erfolg auf dem heutigen Markt brauchen", sagte Ben Rund, VP of Business Development Europa bei Riversand. "Diese Partnerschaft bietet die Vorteile sowohl moderner Technologien für die Datenverwaltung als auch der Wirtschaftsberatung für transformative digitale Geschäftsmodelle und -verfahren."

Die aus der Ausschöpfung der Partnerschaft gewonnenen Einblicke werden dazu beitragen, dass Wirtschaftsführer auf einer Universalplattform informiert werden können, auf die in allen Abteilungen zugegriffen werden kann. Damit können Missverständnisse und ineffiziente Verfahren gemindert werden, während gleichzeitig die Produktverkäufe beschleunigt und die Arbeit direkt mit dem Kunden verbessert wird.

"Die Implementierung einer PIM/MDM-Lösung ist wie der Bau eines Hauses", sagte Joeri Moors, Operations Manager bei YellowGround. "Man beginnt mit der Grundlage von YellowGround, fügt dann eine zukunftsorientierte Struktur wie die von Riversand hinzu und erhält schließlich ein wirkliches Omnikanal-Kundenerlebnis. Das Ergebnis dieser Kombination ist eine Lösung mit Schwerpunkt auf den Anforderungen und Volumina von morgen."

Über Riversand

Riversand ist ein globales Softwareunternehmen, dessen Vision Unternehmen dabei hilft, ihre Daten nutzbar, verwertbar und aussagekräftig zu machen. Unsere Master Data Management-Plattform ermöglicht unseren Kunden, ihre eigenen Kunden besser kennenzulernen, Produkte schneller auf den Markt zu bringen, Prozesse zu automatisieren, Risiken zu minimieren und ihre Geschäfte noch intelligenter zu betreiben. Unsere Kunden, Geschäftspartner und Analysten schätzen uns als verlässliches Gegenüber, Visionär und Vordenker. Besuchen Sie Riversand.com für weitere Informationen und folgen Sie uns auf Twitter @RiversandMDM, Instagram @RiversandTech, Facebook @RiversandTechnologies und LinkedIn unter Riversand Technologies.

Über YellowGround

YellowGround, Teil der Xplore Group, ist ein Unternehmen, das auf die Verwaltung von Masterdaten und Produktinformationen spezialisiert ist. Wir bieten unseren Kunden ein solides Fundament mit strukturierten Daten sowie eine Lösung an, die für die Unterstützung ihrer Geschäftsprozesse optimiert und vollständig integriert ist. Mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung sind wir in der Lage, Unternehmen bei der Optimierung ihrer Effizienz, der Verkürzung der Markteinführungszeiten und der Verbesserung der Datenqualität zu unterstützen. Besuchen Sie https://yellowground.eu/ für weitere Informationen, und folgen Sie uns auf Facebook und LinkedIn.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

