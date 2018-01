Ravensburg (ots) - Ein Verfasser antisemitischer Schriften wird nicht aus einer Partei ausgeschlossen, die für sich in Anspruch nimmt, besonders demokratisch und rechtsstaatlich zu sein. Wolfgang Gedeon bleibt Mitglied der baden-württembergischen AfD. In der Fraktion mitarbeiten darf er schon länger.



Nein, das ist nicht normal. Auch wenn die AfD unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit stetig versucht, das Empörende zu normalisieren. Dazu zählt auch die Rehabilitation des Abgeordneten Stefan Räpple in der Fraktion, der nun wieder als vollwertiges Mitglied in Ausschüsse entsandt und Arbeitskreise leiten darf - der allerdings bisher eher durch "Volksverräter"-Rufe im Landtag als durch konstruktive Sacharbeit aufgefallen ist.



Alles keine Überraschung mehr bei einer AfD, die längst den Kurs nach Rechtsaußen beschreitet? Vielleicht. Aber genau vor diesem Gefühl der Gewöhnung gilt es sich zu hüten, und Unerhörtes als solches zu sehen.



