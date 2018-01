Das als "Cum-Ex" bekannte Vorgehen hat die Finanzämter laut Berichten mehr als 5 Milliarden Euro gekostet. Steuerfahnder ermittelten bereits in 417 Fällen. Ein Teil der Summe sei schon erfolgreich zurückgefordert worden.

Banken und andere Verdächtige haben einem Medienbericht zufolge die Finanzämter mit Aktiengeschäften rund um den Dividendenstichtag um mehr als fünf Milliarden Euro gebracht. Staatsanwälte und Steuerfahnder ermittelten inzwischen in 417 Fällen, in denen es um Steuerhinterziehung in Höhe von insgesamt 5,3 Milliarden Euro gehe, berichteten die "Süddeutsche Zeitung" sowie die Sender NDR und WDR am Mittwochabend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...