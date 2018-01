Das Unternehmen berechnet weiterhin die geringsten Margin-Gebühren

Interactive Brokers Group, Inc. (NASDAQ GS: IBKR) ein globaler Broker für den automatisierten, elektronischen Wertpapierhandel, gab bekannt, dass es seine Sollzinsen für auf US-Dollar basierende Margin-Darlehen der höchsten Staffelungsstufe (über 3 Mio. USD) per 22. Januar um fünf Basispunkte erhöht. Damit steigt der Zinssatz für maximale Darlehensvolumen von 1,67 auf 1,72 %1. Die Zinssätze für kleinere Darlehen bleiben unverändert.

"Wir erhöhen die Sollzinsen auf unsere größten Darlehen, da sich unsere ausstehenden Margin-Darlehen auf über 30 Mrd. US-Dollar belaufen", erläuterte Thomas Peterffy, Chairman und CEO der Interactive Brokers Group. "IBKR ergreift diese konservative Maßnahme, um das Wachstum von Margin-Darlehen zu bremsen."

Als einer der kostengünstigsten Online-Broker gibt Interactive Brokers niedrige Margin-Zinssätze stets an seine Kunden weiter. Überblick über die Zinsstruktur für Margin-Darlehen von IBKR:

Darlehenshöhe Verzinsung Tageskurs* $0-$100.000 Referenzzinssatz 1,5% 2,92% $100.000,01-$1.000.000 Referenzzinssatz 1,0% 2,42% $1.000.000,01-$3.000.000 Referenzzinssatz 0,5% 1,92% $3.000.000 Referenzzinssatz 0,3% 1,72%

*Zurzeit geltende Zinssätze für auf US-Dollar basierende Darlehen. Für Darlehen in anderen Währungen gelten vergleichbare Zinssätze.

Außerdem erhebt das Unternehmen voraussichtlich eine Gebühr von ca. 84 Mio. US-Dollar auf Gewinne des vierten Quartals infolge der kürzlich verabschiedeten US-Steuerreform "Tax Cuts and Jobs Act".

1. Der Margin-Referenzzinssatz und somit die Ihnen berechneten Gesamtzinsen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die aktuellen Zinssätze sind unter www.ibkr.com/interest zu finden.

