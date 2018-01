Jefferies gab heute bekannt, dass das Anleihengeschäft des Unternehmens per 3. Januar 2018 als systematischer Internalisierer ("SI"), also bereits vor dem Termin September 2018, fungiert.

MiFID-Firmen, die mit Jefferies International Ltd., der europäischen Einheit von Jefferies, zusammenarbeiten, nutzen die SI-Plattform des Unternehmens für notenbankfähige Wertpapiere.

"Als kundenorientiertes Unternehmen sieht sich Jefferies als Partner seiner Klienten in der Phase nach MiFID II und bietet barrierefreien Zugang zu Märkten und Liquidität in einer effektiven MiFID-konformen Umgebung", kommentierte Fred Orlan, Global Head of Fixed Income bei Jefferies.

Jefferies, die weltweit einzige unabhängige globale Investmentbank mit Komplettservice, ist seit über 50 Jahren im Dienste ihrer Kunden tätig. Jefferies ist ein führender Anbieter von Informationen, Kompetenzen und Abwicklungsdiensten für Investoren, Unternehmen und staatliche Stellen. Ihr Angebot umfasst das komplette Spektrum an Investmentbanking, Verkauf, Handel, Recherchen und Strategien für Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und Devisen sowie Vermögensverwaltung in allen Teilen Amerikas, Europa und Asien. Die Jefferies Group LLC ist eine hundertprozentige Tochter der diversifizierten Holdinggesellschaft Leucadia National Corporation (NYSE: LUK).

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20180110006333/de/

Contacts:

Für Presseanfragen:

Jefferies

Richard Khaleel, +1 212 284 2556

rkhaleel@jefferies.com

oder

Sara Boyes, +44 (0)20 7029 8022

sboyes@jefferies.com