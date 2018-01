Am 28. Dezember 2017 hat die Europäische Union in seinem Amtsblatt die Verordnung für einfache, transparente und standardisierte (STS) Verbriefungsprodukte veröffentlicht, die den Weg für einen einheitlichen Aufsichtsrahmen für alle europäischen Verbriefungen bereiten soll.

Zur Verbesserung der Markttransparenz etabliert die neue Verordnung einen Aufsichtsrahmen für Verbriefungsrepositorien, in denen relevante Berichte, Dokumentationen und Details zu den zugrundeliegenden Basisforderungen bei Verbriefungen (Einzelkreditdaten) gesammelt werden. Die Verbriefungsrepositorien, die als solche designiert werden wollen, sollten bei der Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) registriert sein und von dieser überwacht werden.

Das European DataWarehouse (ED) wurde 2012 im Rahmen der Umsetzung der ABS Loan-Level Initiative der Europäischen Zentralbank gegründet. Seit seinen Anfängen als Initiative der führenden Teilnehmer des europäischen Verbriefungsmarktes, hat ED als Repositorium fungiert, das Einzelkreditdaten und relevante Dokumentationen zu mehr als 1.150 Transaktionen gesammelt hat.

Angesichts seiner einzigartigen Erfahrung mit Verbriefungsdaten plant ED, sich zum frühstmöglichen Zeitpunkt für den Status eines Verbriefungsrepositoriums registrieren zu lassen, das von der ESMA zugelassen ist und überwacht wird.

Christian Thun, CEO von ED, sagte dazu: "European DataWarehouse steht seit mehr als fünf Jahren im Dienste von Emittenten und Investoren von ABS in der Europäischen Union. Die neuen Offenlegungsvorschriften nach dem neuen STS-Rahmen werden sowohl für unsere Kunden als auch für uns eine Herausforderung werden. Nichtsdestotrotz ist European DataWarehouse fest entschlossen, das erste Verbriefungsrepositorium unter dem neuen STS-Rahmen zu werden, um den Bedürfnissen des Marktes gerecht zu werden

Der Vorstandsvorsitzende von ED, Prof. José Manuel González-Páramo, fügte hinzu:

"European DataWarehouse hat erfolgreich zur Transparenz des europäischen ABS-Marktes beigetragen, indem es die Bemühungen der EZB um die Wiederherstellung des Vertrauens in dieses wichtige Finanzinstrument unterstützt hat. Ich bin zuversichtlich, dass es ED unter Ausnutzung seiner bewährten Infrastruktur gelingen wird, sich als erstes Verbriefungsrepositorium unter dem neuen STS-Rahmen registrieren zu lassen und die bewährtesten Verfahren für den Betrieb eines Verbriefungsrepositoriums festzulegen.?

Hinweise an Redakteure

European DataWarehouse (ED) ist das erste Daten-Repository in Europa für die zentrale Sammlung, Validierung und Verbreitung von detaillierten, standardisierten und Asset-Klassen-spezifischen Einzelkreditdaten (loan level data (LLD)) für Asset-Backed Securities (ABS) sowie nicht öffentliche Whole-loan Portfolien. ED speichert Einzelkreditdaten und die entsprechende Dokumentation für Investoren und andere Marktteilnehmer. Durch seinen Betrieb als Marktinfrastruktur und durch seine Ernennung durch das Eurosystem beabsichtigt ED, die Transparenz zu erhöhen und das Vertrauen in den ABS-Markt wiederherzustellen. Mithilde der Daten von ED sind Nutzer in der Lage, die zugrundeliegenden Portfolien effizienter zu analysieren und systematisch zu vergleichen.

ED ist derzeit Host für die Daten von mehr als 1150 öffentlichen ABS-Transaktionen in ganz Europa.

Wenn sie an aktuellen Informationen von European DataWarehouse interessiert sind, folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitter oder YouTube oder besuchen Sie die ED-Website

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20180110006334/de/

Contacts:

Medienkontakt:

European DataWarehouse GmbH

Jasmin Abdel

Manager für Marketing Kommunikation

Tel.: 49 (0) 69 50986 9326

E-Mail: jasmin.abdel-fattah@eurodw.eu