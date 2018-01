In der nächsten Woche öffnet die weltgrößte Verbrauchermesse - die "Grüne Woche" (19. bis 28. Januar) in Berlin - ihre Tore. Wie in den beiden Vorjahren präsentiert sich das niederrheinische Unternehmen Brocker Möhren vom 23 bis 24. Januar den Verbrauchern und informiert über Anbau, Ernte und Zubereitungsmöglichkeiten für...

Den vollständigen Artikel lesen ...