Aegis Software, ein weltweit tätiger Anbieter von Manufacturing Execution Software (MES), gab heute bekannt, dass das Unternehmen im Gartner-Report "Aerospace and Defense Context: ,Magic Quadrant for Manufacturing Execution Systems'"1 und im Report: "Industrial and High-Tech/Electronics Manufacturing Context: ,Magic Quadrant for Manufacturing Execution Systems'"2 als "bemerkenswerter Anbieter" aufgeführt wurde.

Im Aerospace Defense Context Report nennt Gartner Aegis Software als einen von vier bemerkenswerten Anbietern und sagt: "Die Luft- und Raumfahrt und Verteidigungsbranche (A&D) sind von der Fertigungsperspektive her gesehen ganz anders als alle anderen vertikal integrierten Branchen. Die Endprodukte in der A&D-Branche ähneln Automobilen, Flugzeugen, Schiffen, Waffen und anderen und bei der Herstellung dieser Endprodukte können ganz spezielle Verfahren und Fertigungsweisen zum Einsatz kommen. Was alle diese Hersteller jedoch unabhängig von Fertigungsweisen oder Endprodukten gemeinsam haben, ist, dass sie bestimmte Anforderungen hinsichtlich Design, Qualität, Nachvollziehbarkeit erfüllen und Auflagen einhalten müssen. Diese Auflagen werden in der gesamten A&D-Lieferkette von der Vorproduktion bis hin zur Programmeinführung und Instandhaltung (Wartung, Reparatur und Überholung) durchgesetzt."

"Wir freuen uns sehr, von Gartner als bemerkenswerter Anbieter genannt worden zu sein, und wir betrachten diese Aufnahme als erneute Bestätigung unserer Erfahrung und Kompetenzen bei der Bereitstellung innovativer, hochmoderner Technologie für die Herstellergemeinschaft, was unseren Kunden gleichbleibend Vorteile verschafft", erklärte Jason Spera, CEO von Aegis Software.

FactoryLogix ist eine holistische, modular aufgebaute Plattform, die modernste Technologie mit problemlos konfigurierbaren Modulen bereitstellt, um die Strategien einzelner Hersteller in Richtung auf Industrie 4.0 zu unterstützen und umzusetzen. FactoryLogix verwaltet den gesamten Herstellungszyklus: von der Produkteinführung über Werkstofflogistik bis hin zur Herstellungsausführung und leistungsstarken Analysen mit Dashboards in Echtzeit. Die lückenlose Plattform ist auf einer nativen IIoT-Maschine (Industrielles Internet der Dinge) aufgebaut mit einer Standards-basierten Maschine und einer Asset-Konnektivitätsebene. Sie ist Herstellern behilflich, die Produkteinführung zu beschleunigen, Prozesse zu rationalisieren, Qualität und Nachvollziehbarkeit zu verbessern, Kosten zu senken und die Transparenz für einen Wettbewerbsvorteil zu steigern.

Im Report "Industrial and High-Tech/Electronics Manufacturing Context" sagt Gartner, dass die Mehrheit der MES-Anbieter den speziellen Industriemarkt bediene. Und selbst in diesem Bereich gebe es individuelle Spezialgebiete, die einzigartige Fähigkeiten erforderten, und wiederum auch Anbieter, die diese einzigartigen Fähigkeiten unterstützen. Zu den Spezialgebieten in der Industrie und High-Tech/Elektronik gehören beispielsweise Halbleiterfertigung, Kunststoff-Spritzguss, Management und Steuerung der Herstellung von Serienwerkzeugen, Box-Build, Management von elektronischen Arbeitsanleitungen sowie technologiebezogene schlanke Produktion."

"Vor 20 Jahren entwickelte Aegis Software bereits Fertigungssoftware, die die extreme Komplexität der Elektronikmontage und Nachvollziehbarkeit übernehmen konnte. Infolge dieser Tradition bewältigt die heutige Lösungssuite selbst die komplexesten individuellen Fertigungsanforderungen auf problemlose und elegante Weise, was für unsere Kunden die Zeit bis zur Wertschöpfung verkürzt", erklärte Jason Spera, CEO von Aegis Software. "Dank der einzigartigen Konfigurierbarkeit von FactoryLogix und seiner robusten Funktionen sind Unternehmen in der Lage, die Vorteile von Industrie 4.0 auf kostengünstige Weise zu erzielen. Unsere Plattform macht es Herstellern leicht, von vorgegebenen, starren und linearen Prozessen zum Ideal von Industrie 4.0 überzugehen. Ein Fertigungsparadigma, bei dem sich die Fabrik automatisch dem Arbeitsablauf der seriellen Maßanfertigung einzelner Stücke anpasst und gleichzeitig auf ständig wechselnde Marketingbedingungen, Bestimmungen, Kunden und Partner in der Lieferkette eingeht."

