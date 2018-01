Politisches Hin und Her um Nafta: Donald Trump könnte laut kanadischen Kreisen das Freihandelsabkommen im Januar aufkündigen. Sollte dies tatsächlich geschehen, droht Mexiko mit der Beendigung der Verhandlungen.

Mexiko droht Insidern zufolge mit dem Abbruch der Nafta-Verhandlungen, sollte US-Präsident Donald Trump das nordamerikanische Freihandelsabkommen mit Kanada und Mexiko aufkündigen. Mexiko werde in diesem Fall den Verhandlungstisch verlassen, sagten drei mit den Gesprächen vertraute Personen in Mexiko am Mittwoch.

Zuvor war bekannt geworden, dass Kanada zunehmend davon ausgeht, Trump werde das Abkommen bald aufkündigen. Damit werde Ende Januar gerechnet, ...

